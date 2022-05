Finge di avere il Covid per saltare la partita, licenziato in tronco

Una "bigiata" che ha dell'incredibile...

Juan Carlos Menudo ha fatto un po’ come si faceva una volta a scuola marinando le lezioni, infatti il numero 10 del Deportivo ha finto di aver contratto il Covid saltando di fatto gli allenamenti e la trasferta del Depo. Il tutto per poter assistere alla finale di Copa del Rey disputatasi tra la Betis e Valencia la scorsa settimana. Come riporta El Pais, il giocatore è stato immediatamente licenziato dal club che non gli ha perdonato la bravata.