Fondazione Maccabi, non solo Memoria: ginnastica gratis per i reduci dai campi nazisti

La Fondazione Maccabi Tel Aviv, appartenente alla omonima società polisportiva israeliana, sta portando avanti molte campagne di solidarietà, tra cui il servizio di riabilitazione gratuita offerto ad alcune RSA locali.

I fisioterapisti della prima squadra del Maccabi Tel Aviv effettuano sedute gratuite di "ginnastica dolce" per persone della terza età. Molti degli anziani che vivono in queste RSA sono vittime dei campi di sterminio nazisti. Ovviamente bisogna ricordarsi della loro vita anche dopo il Giorno della Memoria, celebrato il 27 Gennaio, anche perchè in Israele molti di questi superstiti percepiscono una pensione minima che non permette loro di condurre una vita modesta a causa del costo elevato della vita nel Paese e a causa dell'aumento dell'inflazione dovuto al Covid.