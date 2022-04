Forza Louis: Ajax in campo con le magliette di incoraggiamento a Van Gaal malato di cancro

Con Louis Van Gaal in panchina, l'Ajax ha vinto la coppa dei Campioni del 1995 in finale a Vienna contro il Milan

Ieri l'Ajax ha ricevuto lo Sparta Rotterdam in casa e ha vinto 2-1. La capolista di Amsterdam è scesa in campo per la prima volta dopo l'annuncio del suo ex allenatore, Van Gaal, di avere un cancro.