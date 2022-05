Fumogeni in campo al derby: multa di 12mila euro al Genoa

Lancio di fumogeni durante il derby, multato il Genoa. Ammenda di dodicimila euro, l'arbitro era stato costretto a sospendere per tre volte la gara nel secondo tempo

Dopo il derby il Genoa è stato multato di 12.000 euro perché i tifosi nel corso del secondo tempo hanno “lanciato sul terreno di gioco alcuni fumogeni che costringevano l'arbitro, per tre volte, a interrompere la partita per permetterne la rimozione", si legge nel verbale del giudice sportivo.

Questo il provvedimento nel dettaglio, dopo il derby vinto 1-0 dalla Sampdoria: "Ammenda di 12mila euro al Genoa per avere i suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato sul terreno di gioco alcuni fumogeni costringendo l'arbitro, per tre volte, a interrompere la gara per permetterne la rimozione".