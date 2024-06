Gaza, calciatore palestinese e famiglia uccisi in un attacco aereo

Abu al-Atta, 34enne difensore dell'Ahli Gaza, è morto insieme alla moglie Ruba Esmael Abu al-Atta, medico di professione, e ai loro due figli. Il tutto, come riporta la Reuters, è avvenuto nella loro casa dopo un un attacco israeliano.

Gaza, al-Atta e la sua famiglia uccisi dopo un attacco aereo

Abu al-Atta, 34 anni, che giocava come difensore per la squadra della Striscia di Gaza, l'Ahli Gaza, è morto insieme alla moglie Ruba Esmael Abu al-Atta, medico di professione, e ai loro due figli dopo che l'attacco aereo ha colpito la loro casa a Gaza City, ha detto la PFA in una dichiarazione rilasciata sabato.