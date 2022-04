Giornata storica per Yamashita: primo arbitro donna a dirigere una partita di Champions League asiatica

Per la prima volta una gara di Champions League asiatica è stata diretta da una donna…

Storica prima volta per un arbitro donna in Champions League asiatica. E’ successo nella gara tra gli australiani del Melbourne Victory, in cui milita l’ex Empoli, Pescara e Chievo Manuel Pucciarelli, e i sudcoreani del Jeonnam Dragons, gara valevole per il terzo turno del Gruppo G. Al Leo Stadium di PathumThani in Thailandia, la gara è stata diretta da un trio giapponese tutto al femminile: l’arbitro YoshimiYamashita e gli assistenti Makoto Bozono e Naomi Teshirogi. Giornata storica, dunque, per il calcio asiatico, con Yoshimi Yamashita, prima donna ad arbitrare una gara della competizione asiatica più importante per club.