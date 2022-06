Girona, ritorno in Liga e una proposta rivoluzionaria: essere il primo club pet friendly al mondo

Il club, insomma, sta lavorando per aprire i cancelli dello stadio Montilivi agli animali domestici. Il club biancorosso non è nuovo ad idee e progetti che riguardano il mondo animale. Un anno fa, infatti, è stato chiuso un accordo di sponsorizzazione con Gosbi, azienda che si occupa di alimentazione per animali. L’amministratore delegato del Girona, Nacho Mas-Bagà ha spiegato: “Ci sono una serie di normative statali che regolano l’accesso a uno stadio di calcio. Noi stiamo studiando se sia possibile assegnare posti nello stadio ai nostri amici a quattro zampe. Lo stadio dovrebbe essere un posto per tutti, uno spazio familiare e pensato anche per gli animali. Il nostro sponsor Gobi ci aiuta a sensibilizzare la società sul rispetto degli animali. Non è un messaggio puramente commerciale, è molto di più”. Continua Mas-Bagà: “Il Girona ha molte idee, stiamo pensando di diventare il primo club friendly. Il mondo sta cambiando velocemente e si cercano formule sempre nuove”. Insomma, il Girona in più occasioni ha manifestato la propria vicinanza e il proprio interesse verso gli animali. Il club, infatti, ha destinato 7.000 chili di cibo a varie fondazioni della città per la cura e il salvataggio degli animali. Lodevole iniziativa da parte di un club che è tornato in Liga e che vuole aprire la propria casa anche agli amici a quattro zampe…