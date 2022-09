Glasgow, il piccolo Leon è morto: mamma Lauryn chiede un applauso al 14′ minuto del derby

Leon Brown, 14 anni, di Cumbernauld, piccolo grande tifoso del Celtic, è morto giovedì 25 agosto, lasciando sua madre Lauryn Keating devastata. Sui social media, Leon è stato descritto come un "ragazzo gentile, premuroso e amato" da amici e familiari. Mamma Lauryn ha scritto: "Tutto il mio mondo è crollato intorno a me. L'amore della mia vita, il mio migliore amico, mio ​​figlio Leon è morto".

Non solo, dal cuore di mamma: "Leon non ho mai sentito un crepacuore così prima d'ora, non smetterò mai di sentire la tua mancanza, mio ​​piccolo angelo".

Sua madre ora chiede ai tifosi di dare vita a un applauso per Leon al 14esimo minuto della partita dell'Old Firm di sabato 3 settembre, un gesto che potrebbe avere il significato di "14 anni per sempre". Liel Abada, 20enne attaccante israeliano del Celtic, avrà la foto di Leon sotto la sua maglia quel giorno. La foto di Leon verrà mostrata durante la partita con un piccolo messaggio sul grande schermo.

Mamma Lauryn ha anche fatto un appello per ottenere i biglietti per la partita in modo da poter essere lì di persona: "Sarebbe fantastico e un momento davvero speciale andare alla partita. Ci sono state molte persone che hanno cercato di contattare il Celtic, ma non abbiamo avuto fortuna. Se io e i miei genitori potessimo essere lì di persona, non ci importerebbe nemmeno se dovessimo schierarci dalla parte dei Rangers, purché potessimo vedere il suo tributo". I tifosi dei Rangers saranno 900 allo stadio.