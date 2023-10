Guarda il suo Cagliari contro la Roma e muore investita fuori dallo stadio: ciao Licia

È morta all’ospedale Brotzu di Cagliari Licia Mocci, 61 anni, originaria di Riola Sardo, ma residente a Zeddiani, la donna rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto dopo Cagliari-Roma.

La donna era stata travolta da un’auto domenica sera davanti al vecchio stadio Sant’Elia, subito dopo la partita di calcio tra Cagliari e Roma. Era stata trasferita in gravissime condizioni in ospedale. Nelle scorse ore le sue condizioni sono peggiorata ulteriormente sino al decesso.

Licia Mocci, dopo aver seguito allo stadio la sua squadra del cuore, era stata ricoverata all'ospedale Brotzu a seguito dell'incidente. "La tua passione e il tuo sorriso - ha scritto il club sui social - non ci abbandoneranno mai".

Le indagini sul grave incidente stradale sono seguite dalla polizia locale di Cagliari. L’uomo che aveva investito Licia Mocci, domenica si era fermato a soccorrerla. La sua posizione ora si aggrava. A Zeddiani Licia Mocci viene ricordata come una grande lavoratrice. Era la presidente de “L’Assistenza onlus”, una piccola cooperativa di assistenza per anziani e disabili, come conferma Linkoristano.it.