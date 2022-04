I tifosi del City rompono il minuto di silenzio per la tragedia di Hillsborough

Prima della semifinale di FA Cup tra Manchester City e Liverpool, un gruppo di tifosi "azzurri" ha rotto un minuto di silenzio per la tragedia di Hillsborough, in cui hanno perso la vita 96 tifosi "reds"

All'Hillsborough Stadium di Sheffield nell'aprile del 1989, 96 tifosi del Liverpool, alla fine sarebbero 97 , uno in più, per le conseguenze del danno cerebrale subito da quest'ultimo tifoso, persero la vita. Quindi, in vista del duello tra i reds e il Manchester City in questa edizione di FA Cup, si è osservato un minuto di silenzio. Il problema è che un settore delle tribune occupato dagli ultras del City non lo ha rispettato. Hanno continuato a fare rumore quando il resto dell'impianto sportivo era rispettoso, cosa che ha innescato una reazione da parte del club celeste, che è stata pronunciata in una breve dichiarazione fornita ai media.