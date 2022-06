Ibiza, il derby del villaggio tracima: 18 cartellini, 2 rossi e intervento della Guardia Civil

La Penya Independent e la Peña Deportiva B hanno gestito con eccessiva durezza nell'andata della finale per la promozione in Terza Divisione, giocata a Sant Miquel, dove alla fine sono dovuti intervenire la Polizia Locale e la Guardia Civile

Allo stadio Municipal di Sant Miquel de Balansat, villaggio nel nord-est dell'isola spagnola di Ibiza, le due squadre locali hanno esagerato nell'andata della finale playoff per la promozione. Tra eccessive proteste in campo e battibecchi fra giocatori e tifosi, La Penya Independent ha battuto 3-0 la Peña Deportiva B, ma non è tutto...come documentano le foto di Vicent Mari e Sergio Garcia per El Diario de Ibiza ed El Periodico de Ibiza.