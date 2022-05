Il City ufficializza Haaland e Liam Gallagher apre subito il derby con Cantona

Come no…Liam ha decisamente gradito il nuovo acquisto...

Uno dei tifosi illustri dei Citizens, Liam Gallagher, sul proprio profilo Twitter non si contiene e come testimoniamo le sue parole è in preda a un vero e proprio delirio: “Operazione fantastica, lui è il futuro! Colpo del secolo! Haaland è il nuovo Cantona! Sto delirando!”. Cantona era l'asso dello United e il supertifoso del City intravvede in tutto questo una grande sfida storica con i rivali cittadini di sempre.