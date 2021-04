Il derby dell’autostrada: 17 Daspo a baresi e leccesi per gli scontri di un anno fa

L'episodio risale al 23 febbraio 2020 sull'A16 tra Cerignola e Candela, nel Foggiano. Tutti i destinatari dell’atto del Questore non potranno partecipare a gare e incontri di calcio per un periodo che va dai due ai sei anni.

L'ora dei Daspo per 17 tifosi ultras di Bari e Lecce. Il fattore scatenante è la violenta rissa tra esponenti delle due tifoserie sull'autostrada A16 tra Cerignola e Candela avvenuta il 23 febbraio del 2020. Dodici dei provvedimenti prevedono l'obbligo di firma. Tutti i destinatari dell’atto del Questore non potranno partecipare a gare e incontri di calcio per un periodo che va dai due ai sei anni per i comportamenti più gravi.