Il derby ucraino si ricompone: Shakhtar Donetsk e Dinamo Kiev sotto la bandiera ucraina

Oleksandr Zubkov ha aperto le marcature per gli uomini di Igor Jovicevic nel primo tempo, ma ha poi segnato Mykhaylo Mudryk per ripristinare il vantaggio dopo che Vladyslav Vanat aveva pareggiato per la Dinamo Kiev subito dopo l'intervallo. Con il suo gol Danylo Sikan ha assicurato i tre punti allo Shakhtar dopo che Illya Zabarnyi era stato espulso, lasciando la Dinamo in dieci.