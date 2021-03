Il Fortuna Düsseldorf non dimentica: gli ultras commemorano il dirigente ebreo ucciso dai nazisti

76 anni fa oggi: Waldemar Spier, un dirigente ebreo della Fortuna Düsseldorf, morì ad Auschwitz. Molti gruppi di tifosi e ultras hanno commemorato la memoria di Spier negli ultimi anni sensibilizzando alla lotta contro l'antisemitismo

Poco prima dell'inizio dell'era del Covid e poco prima che le restrizioni entrassero in vigore in Germania, un gruppo di tifosi del Fortuna Düsseldorf aveva partecipato a una conferenza sulle strutture antisemite nella cultura dei tifosi tedeschi e su come possono essere combattute dagli spalti.