Il Partizan si arrende: in vendita i biglietti del derby di Belgrado per il 31 agosto…

La società calcistica Partizan ha annunciato che i biglietti per il 168esimo derby eterno, che si giocherà mercoledì 31 agosto alle ore 20:00 contro la Stella Rossa, saranno in vendita da sabato al botteghino dello stadio, pagando direttamente online o acquistando direttamente presso i punti vendita Ticketline.

Il Partizan ha preso atto e ha iniziato la vendita dei biglietti (FOTO Starsport, Pedja Milosavljevic) per l'ultimo giorno di questo mese. La vendita dei biglietti per i settori destinati ai tifosi della Stella Rossa inizierà lunedì 29 agosto presso la biglietteria dello stadio Rajko Mitić e si svolgerà lunedì e martedì durante orari che saranno annunciati in seguito.