Il prefetto, andate pure al derby ma senza i colori del Lens: altrimenti 30mila euro di multa…

La prefettura del Nord ha preso accordi in vista del derby che sabato opporrà al Lille il Lens allo stadio Pierre-Mauroy. Saranno imposte restrizioni di accesso ai tifosi Lensois che indossano i colori del loro club

In una stagione calcistica i derby hanno un sapore particolare, affascinante ma anche teso e acre. Ed è ancora più vero quando si parla di incontri tra Lille, al Nord, e Lens, nel Pas-de-Calais. Dall'effervescenza che ne deriva, le autorità temono soprattutto i disturbi dell'ordine pubblico. E per evitare ciò, sabato, per il derby Lille-Lens che si svolgerà allo stadio Pierre-Mauroy, il prefetto del Nord ha stabilito regole sorprendenti. In preambolo, il prefetto ricorda che l'ultima partita tra Lille e Lens "ha dato origine a numerosi incidenti violenti e feriti dei tifosi". Quindi, per evitare ulteriori slittamenti, è semplicemente vietato "a chiunque dichiari di essere un tifoso del Lens o si comporti come tale" aggirarsi per lo stadio il sabato tra mezzogiorno e mezzanotte.