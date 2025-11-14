Nelle scorse settimane, il direttore generale del Real San Giovanni ha voluto contattare i colleghi della squadra madrilena. La richiesta fatta ai Blancos consisteva in un saluto da indirizzare ai giocatori della compagine pugliese con la speranza che sia di buon auspico a seguito di un inizio di campionato non semplice. Questo gesto assume anche la forma di un gemellaggio morale , visto che entrambe le squadre hanno nel nome la parole Real. Pochi giorni fa, il dirigente del club pugliese ha ricevuto la risposta del Real Madrid. La squadra spagnola, allenata da Xabi Alonso e con presidente Florentino Pérez , ha inviato anche delle foto autografate di alcuni calciatori.

Il messaggio ricevuto dal Real San Giovanni recita: "Vi ringraziano per averci contattato e per le parole di ammirare e devozione nei confronti del club. È sempre un piacere avere dei fan come voi. Includiamo anche alcune foto ufficiali dei calciatori che compongono la rosa 2025/2026. Vi auguriamo il meglio per la nuova stagione e, ancora una volta, vogliamo dirvi grazie per la vostra passione e per il vostro impegno. Cordiali saluti, Real Madrid Club de Fútbol". La squadra pugliese ha postato il tutto su Instagram, ringraziando il club spagnolo "per la sensibilità e disponibilità dimostrata", augurando anche una "stagione ricca di successi".