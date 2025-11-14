Non capita tutti i giorni di ricevere un messaggio da una squadra di calcio, specialmente se il club in questione si chiama Real Madrid, uno dei più importanti al mondo se non il più importante. Tuttavia, una squadra che milita nella seconda categoria pugliese, il Real San Giovanni, può vantarsi di questa cosa avvenuta pochi giorni fa. Dopo un messaggio inviato da parte di Francesco De Marco, direttore generale della compagine italiana, i Blancos hanno risposto allegando anche delle foto ufficiali dei giocatori con tanto di autografo.
Il Real Madrid manda un messaggio ad un club di seconda categoria pugliese
Nelle scorse settimane, il direttore generale del Real San Giovanni ha voluto contattare i colleghi della squadra madrilena. La richiesta fatta ai Blancos consisteva in un saluto da indirizzare ai giocatori della compagine pugliese con la speranza che sia di buon auspico a seguito di un inizio di campionato non semplice. Questo gesto assume anche la forma di un gemellaggio morale, visto che entrambe le squadre hanno nel nome la parole Real. Pochi giorni fa, il dirigente del club pugliese ha ricevuto la risposta del Real Madrid. La squadra spagnola, allenata da Xabi Alonso e con presidente Florentino Pérez, ha inviato anche delle foto autografate di alcuni calciatori.
Il messaggio ricevuto dal Real San Giovanni recita: "Vi ringraziano per averci contattato e per le parole di ammirare e devozione nei confronti del club. È sempre un piacere avere dei fan come voi. Includiamo anche alcune foto ufficiali dei calciatori che compongono la rosa 2025/2026. Vi auguriamo il meglio per la nuova stagione e, ancora una volta, vogliamo dirvi grazie per la vostra passione e per il vostro impegno. Cordiali saluti, Real Madrid Club de Fútbol". La squadra pugliese ha postato il tutto su Instagram, ringraziando il club spagnolo "per la sensibilità e disponibilità dimostrata", augurando anche una "stagione ricca di successi".
