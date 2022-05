Il riprovevole gesto razzista di un tifoso del Boca contro i tifosi del Corinthians

Nell'anteprima della partita di Copa Libertadores tra Boca Juniors e Corinthians, un tifoso della squadra argentina è stato sorpreso a fare un gesto razzista contro i tifosi del 'Timao' presenti a La Bombonera.

Un nuovo atto di razzismo che ha generato indignazione e che può avere gravi conseguenze per il Boca Juniors si è verificato questo martedì prima della partita della squadra argentina contro il Corinthians per la Copa Libertadores. In vista della quinta giornata del Gruppo E di questa competizione, un tifoso della squadra "xeneize" è stato sorpreso a fare gesti discriminatori mentre guardava un gruppo di tifosi del "Timao" che si trovavano alla Bombonera.