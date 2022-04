Incidenti al derby delle Asturie: la polizia di Gijon spiega, ma da Oviedo accusano…

L'ispettore di polizia nazionale Pedro Aguado spiega gli incidenti avvenuti dopo il fischio finale nel derby asturiano

La Polizia sta indagando sugli eventi accaduti allo stadio El Molinón alla fine del derby fra padroni di casa dello Sporting Gijon e i vincitori dell'Oviedo per trasferire un rapporto alla Commissione antiviolenza. Diversi agenti sono scesi in campo alla fine della partita per evitare che la rissa si inasprisse. L'ispettore Pedro Aguado ha parlato al Deportes COPE Asturias per analizzare quanto vissuto nel derby asturiano: "La Polizia ha dato protezione solo ai giocatori e agli arbitri. Alcuni calciatori non hanno prestato attenzione alle istruzioni degli agenti" e riconosce che "c'è stato qualche commento inopportuno nei confronti degli agenti di polizia". L'indagine si concluderà "a breve", poiché i dati sono ancora in fase di raccolta. L'ispettore ammette che "l'unico obiettivo della Polizia è garantire la sicurezza dei cittadini".