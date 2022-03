Incubo Mondiale 2002: ora l’ex arbitro Byron Moreno conduce il “Processo di Biscardi” in Ecuador

In Ecuador viene trasmesso un nuovo programma di analisi arbitrale e calcistica. A condurlo proprio lui…

Tutti sappiamo come andò a finire (azzurri fuori per il golden goal di Ahn , all’epoca in forza al Perugia di Gaucci ), con varie decisioni arbitrali ritenute scandalose (espulsione di Totti , fuorigioco fischiato a Tommasi per il possibile golden goal azzurro e interventi fallosi da parte dei coreani non fischiati).

Dopo le polemiche del Mondiale di Corea e Giappone, in seguito Byron Moreno è stato accusato anche di aver combinato il risultato di una partita del campionato in Ecuador tra Barcelona e Liga Quito. Nel 2010, mentre lavorava come commentatore sportivo in un canale tv in Ecuador e in una radio locale, l’ex arbitro venne arrestato all’aeroporto JFK di New York. Il motivo? Stava cercando di entrare negli Stati Uniti con circa 6 chili di eroina. Dopo la scarcerazione per buona condotta nel dicembre 2012, torna in Ecuador per l’estradizione. Qui è indagato per evasione fiscale.