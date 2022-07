Independiente, getta a terra la maglia nel derby: i tifosi non gliela perdonano…

Il calciatore è stato sostituito nel primo tempo e ha gettato a terra la maglia, cosa che è stata presa come offensiva dai tifosi rossi. "La maglia non macchia" e "Rispetta la casacca" sono le varie frasi lette sulla bacheca Instagram di Batallini.

Damian Batallini, centrocampista 26enne in prestito dall'Argentinos Juniors all'Independiente, era furioso. È stato sostituito nel primo tempo del derby tra Racing e Independiente e ha reagito gettando a terra la maglia, gesto che non è piaciuto ai tifosi, che sui social lo hanno criticato aspramente.

Il calciatore, che era stato rimproverato e avrebbe potuto essere espulso, si è scusato con un post e ha fatto notare che è stato "un momento di rabbia" e si è detto "orgoglioso" di appartenere a una grande istituzione. Ancora Batallini: "Volevo scusarmi con tutti i tifosi rossi, se si sono sentiti offesi o arrabbiati, per essermi tolto la maglia, non era una cattiva intenzione né volevo mancare di rispetto a nessuno. È stato un momento di adrenalina, ma sono orgoglioso di appartenere a un club grande come l'Independiente", ha detto l'ex calciatore dell'Argentinos Juniors.

Inoltre, ha sottolineato che la squadra è "molto ferita e addolorata" per non essere riuscita a vincere il derby e ha promesso di "continuare a lavorare" per uscire da questo brutto momento. Damián Batallini è stato sostituito da Leandro Fernández nel primo tempo e ha preso molto male il cambio. Se ne è andato infuriato, senza guardare il tecnico e con evidenti segni di rabbia. Ha preso a calci una bottiglia e quando è arrivato in panchina si è tolto la maglia e l'ha gettata a terra, mentre i compagni lo guardavano stupiti.