Inghilterra, Alexander-Arnold convocato per l’Euro: “E adesso tutti zitti”

Il terzino destro del Liverpool Trent Alexander-Arnold è stato incluso nella squadra inglese per la prossima competizione Euro 2020.

Essendo stato lasciato fuori dalla squadra nazionale a marzo, con Southgate che citava un calo nella forma del terzino, vari rumors avevano suggerito che Alexander-Arnold non sarebbe stato convocato dall'Inghilterra per gli Europei. Ma Alexander-Arnold ha concluso la stagione 2020/21 in grande stile, ottenendo due punteggi Sofascore su 8,0 nelle ultime quattro partite. Anche se l'asso nato nel West Derby non ha raggiunto le vette da record delle stagioni precedenti, il terzino destro ha comunque fornito nove assist e due gol in 45 presenze. Con 12 presenze in nazionale, non c'è dubbio che lasciare Alexander-Arnold fuori dalla rosa sarebbe stato un duro colpo per il giocatore stesso. Da una prospettiva puramente egoistica, il boss del Liverpool Jurgen Klopp sarebbe stato probabilmente felice di vedere la sua stella lasciata a riposo. Ora invece, non solo Klopp ma anche tutti coloro che sono associati ai Reds guarderanno con interesse e con la speranza che il giocatore valutato 67,5 milioni di sterline torni in fiducia e in condizione dalla prossima rassegna continentale.