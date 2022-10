Inghilterra, sugli scarpini una frase contro i Tories: il Wrexham vieta al proprio attaccante di indossarli

Il Wrexham, dunque, è stato costretto a diramare un comunicato con il quale vieta a Mullin, già 11 reti fin qui in campionato e autentico bomber della squadra con 43 gol in 57 partite totali, di indossare i già citati scarpini in campo: “Il Club può confermare che gli scarpini mostrati da Paul Mullin sui social media non saranno indossati in nessun incontro del Wrexham AFC e che le fotografie scattate allo stadio sono stati fatti a nostra insaputa o approvazione. Per la cronaca, se lo avessimo saputo, le foto non sarebbero state autorizzate e la questione sarà affrontata in privato dal Club”. Si aggiunge nella nota che “Il Club ha adottato una posizione neutrale su molte questioni di dimensione politica e intende continuare a farlo in futuro. Il Club riconosce inoltre che ognuno ha diritto alla propria opinione, che si tratti di dipendenti o sostenitori, ma sottolinea anche che un'opinione individuale non può essere equamente attribuita, come quella di tutti o del Club stesso. Non c'è esempio più evidente di questo del fatto che il parlamentare per il collegio elettorale in cui si trova il Club, è un seggio conservatore”.