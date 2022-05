Inizia lo scontro legale tra Rooney e Vardy: cosa accadrà?

Storie di accuse senza fine tra i due…

“Da alcuni anni – scriveva su una stories - qualcuno di cui mi fidavo e che segue il mio account Instagram personale ha costantemente informato il quotidiano The SUN dei miei post e storie private. Sono state fornite loro così tante informazioni su di me, i miei amici e la mia famiglia, il tutto senza la mia autorizzazione. Ho avuto un sospetto e per provare a dimostrarlo, mi è venuta un’idea. Ho impedito a tutti di visualizzare il mio Instagram stories tranne ad un account. Negli ultimi cinque mesi ho pubblicato una serie di storie false sulla mia vita privata per vedere se fossero state citate dal quotidiano The Sun. E l’hanno fatto! La storia della selezione di genere in Messico, la storia del ritorno in TV e poi l’ultima storia sull’allagamento del seminterrato nella mia nuova casa. È stata dura tenerlo per me e non fare commenti, tuttavia ho dovuto farlo. Ora so per certo da quale account proviene. Ho salvato e catturato tutte le storie originali che mostrano chiaramente che solo una persona le ha visualizzate. È Rebekah Vardy”. Da lì, i congiunti Vardy hanno deciso di fare causa a Rooney per diffamazione. L’attaccante del Leicester e della Nazionale Inglese, infatti nega le accuse mosse contro sua moglie. All’epoca, la signora Vardy ha risposto chiedendo: “Cosa guadagnerei vendendo storie su Rooney? Niente”. Cosa accadrà adesso nel processo? Non si sa. Quel che è certo è che i due calciatori coinvolti sono più bravi in campo che fuori.