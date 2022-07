Interruzione di corrente allo stadio in Algarve, annullata l’amichevole tra Rangers e Sunderland

I Glasgow Rangers di Giovanni Van Bronckhorst ieri sera hanno affrontato il Sunderland, promosso in Championship, in una delle classiche amichevoli estive pre-stagionali.

All’Estádio Municipal de Albufeira in Algarve (Portogallo) il primo tempo si chiude sul punteggio di 1-0 per i Black Cats con la rete siglata al 28’ da Luke O’Nien. Peccato che la partita sia stata sospesa e poi definitivamente annullata per interruzione di corrente nell’impianto. Ci sono voluti oltre trenta minuti per cercare di ripristinare la luce, ma niente da fare. Alla fine gli ufficiali di gara hanno deciso per l’annullamento del match.