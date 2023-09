Interviene il Prefetto, forti limitazioni: derby ad alta tensione tra Metz e Strasburgo

Il Metz ospita lo Strasburgo domenica 24 settembre alle 13 allo stadio Saint-Symphorien. In occasione del derby di Ligue 1, la prefettura della Mosella ha pubblicato un decreto che regolamenta rigorosamente gli spostamenti dei tifosi alsaziani.

Saint-Symphorien, lo stadio di Metz, sarà pieno domenica 24 settembre 2023 alle 13:00. Per il derby del Grand Est tra Metz e Strasburgo, 8 punti per i padroni di casa e 7 per gli ospiti entrambe nella zona medio-alta della classifica di Ligue 1, dovrebbero essere poco più di 27.000 gli spettatori presenti per seguire il derby del Grand Est.

Ma il numero dei sostenitori dello Strasburgo a Metz sarà limitato a poco più di 600 persone

Il loro viaggio si effettuerà esclusivamente in autobus, che raggiungerà il recinto della Moselanne sotto scorta della polizia. Lo indica un decreto prefettizio emesso dalla prefettura della Mosella. Si menziona in particolare il divieto di accesso allo stadio Saint-Symphorien questa domenica 24 settembre 2023 dalle 6:00 alle 18:00 " a chiunque dichiari di essere tifoso del Racing Club de Strasburgo Alsace o si comporti come tale." e di circolare o parcheggiare sulla pubblica via entro il perimetro così delimitato”.

Un articolo specifica che " l'unica eccezione a questo divieto riguarda i 618 tifosi muniti di voucher nominativi emessi tramite il club Racing Club de Strasburgo Alsazia, che si recheranno alla partita esclusivamente in pullman, scortati dalla polizia, dallo stadio Meinau di Strasburgo a allo stadio Saint-Symphorien di Longeville-lès-Metz e accompagnati nel viaggio di ritorno allo stadio Meinau".

La Prefettura giustifica queste misure in particolare con " la tendenza di alcuni tifosi a comportarsi in modo violento", "la reiterazione dei disturbi dell'ordine pubblico " durante gli incontri tra i due club, considerati " come il principale manifesto della stagione ... È di capitale importanza per gli ultrà dei due club dal punto di vista della supremazia regionale". Ritiene inoltre che " i rapporti tra gli ultra-tifosi dei due club sono sempre tesi, con una forte rivalità, a volte anche molto degradata, come dimostrano gli incidenti osservati durante gli ultimi incontri tra questi due club, dimostrando una disputa persistente che può andare fino fino al punto di cercare lo scontro fisic ” .

