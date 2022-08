Intitolano la tribuna ad una serial killer: la triste gaffe del Southend…

Ma andiamo per gradi...

Il Southend ha concesso i cosiddetti "naming rights" agli agenti immobiliari Gilbert e Rose. Da quel momento, lo stadio del Root Hall ha una tribuna intitolata proprio a Gilbert and Rose West Stand. Una spiacevole coincidenza che getta qualche ombra sul club.

Ma il Southend si è subito scusato definendo “un autogol” il loro e si è impegnato per fissare un incontro con la coppia di agenti immobiliari per trovare una nuova disposizione di parole. Gilbert e Rose invece pensavano che la tribuna venisse intitolata G & R West Stand. Situazione ora da risolvere per il club di National League.