Istanbul, Ozil resta in Turchia e firma per il Basaksehir: “Non voglio parlare del Fenerbahce…”

Mesut Ozil resta in Turchia. Il 33enne trequartista tedesco ex Real e Arsenal ha risolto il contratto che lo legava per altre due stagioni al Fenerbahce per firmare un annuale con opzione al Basaksehir allenato da Emre Belozoglu, ex Inter.

Le prime parole del nuovo numero 10 del Basaksehir, subito dopo la rescissione con il Fenerbahce e la firma con il suo nuovo club: "Da tifoso del Fenerbahçe, il Fenerbahçe sarà sempre nel mio cuore. Non voglio parlare però troppo del Fenerbahçe. La comunità dei tifosi mi sostiene ancora, grazie mille. Queste sono cose che succedono sempre nel calcio. Succede. Sono venuto qui per essere felice".

Il presidente del Başakşehir Göksel Gümüşdağ ha affermato: "Non c'è giocatore nella storia del calcio turco che abbia la carriera di Mesut. Avrei voluto che un giorno le nostre strade si incrociassero. Questo sogno si è avverato e Mesut Özil è ora al Başakşehir. Stiamo vivendo il giorno in cui il sogno che ho raccontato in un'intervista che ho rilasciato a un quotidiano tedesco nel 2018 si è avverato. Nel momento in cui ho visto Mesut Özil in allenamento con la maglia del Başakşehir, mi sono ricordato dell'intervista che ho rilasciato a Bild. E' un sogno che si è avverato. Non c'è bisogno di parlare della carriera e del talento di Mesut. Ho offerto un contratto di 2 anni, ma ha detto che facciamo un anno, rivalutaremo l'anno prossimo. Abbiamo rispettato anche questo suo desiderio".