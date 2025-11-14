La Figc ne ha approfittato per presentare due importantissime novità per favorire l'accessibilità e l'inclusione all'iconico impianto di gioco, anche per coloro che hanno delle difficoltà cognitive e visive.

Alessia Bartiromo 14 novembre - 12:54

Domenica alle ore 20.45 si giocherà al Mezza di Milano l'ultimo atto ufficiale delle qualificazioni ai prossimi Mondiali. Sul tabellone delle sfide più suggestive c'è Italia-Norvegia, seppur sia alquanto ininfluente per le gerarchie: gli azzurri infatti sono destinati ai playoff, per quella che sulla carta è soltanto una passerella di lusso. Come riporta l'Ansa, per questa ragione la Figc ne ha approfittato per presentare due importantissime novità per favorire l'accessibilità e l'inclusione all'iconico impianto di gioco, anche per coloro che hanno delle difficoltà cognitive e visive.

Le novità della Figc per Italia-Norvegia con la nuova "quiet room" — La prima grande novità della Figc per Italia-Norvegia di domenica sarà la "quiet room", nata con il supporto della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, posizionata nei panoramici Sky Box Arancio dell'impianto di gioco. Queste due aree saranno riservate ai calciatori presenti con disabilità cognitive, psicologiche e sensoriali, ricreando un ambiente accogliente per le loro esigenze e rendendo l'incontro accessibile a tutti. Una bellissima iniziativa volta a coinvolgere tutti i supporter azzurri anche allo stadio, per una nuova frontiera della condivisione sportiva, che supera ogni confine.

Catering sostenibile e audiodescrizione per i non vedenti — Come accade ormai di consueto per le partite casalinghe dell'Italia, sarà inoltre a disposizione il servizio di audiodescrizione per non vedenti e ipovedenti. Inoltre, grazie alla collaborazione con CMT-Connect me too che cura questo servizio, 50 tifosi non vedenti e ipovedenti dell'Istituto dei Ciechi di Milano e di Sportrealeyes potranno seguire la gara anche dai propri smartphone con una particolare audiocronaca dedicata.

Infine, il concetto di economia circolare, per aiutare il prossimo ed evitare gli sprechi: nelle zone hospitality sarà presente un catering sostenibile con l'eliminazione della plastica e prodotti biologici a chilometro zero. In collaborazione con la cooperativa sociale 4EXODUS di Milano infine, le eccedenze alimentari saranno distribuite a persone con vulnerabilità l'obiettivo di ridurre gli sprechi.