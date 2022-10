Karlsruhe, il difensore Franke non gioca in campionato: ha donato le sue cellule staminali

Marcel Franke sarà assente sabato 15 ottobre dalla partita del Karlsruhe contro il Darmstadt 98 perché potrebbe potenzialmente salvare una vita. Il 29enne ha donato le cellule staminali giovedì 13 ottobre, come è stato annunciato martedì dalla squadra di calcio di seconda divisione del Baden. Le parole di Franke: "Tre mesi fa, ho ricevuto una chiamata che mi diceva che ero in una cerchia ristretta per una potenziale donazione di cellule staminali", dice il padre di due figli. E: "In quel momento era chiaro a tutta la mia famiglia che l'avrei fatto sicuramente".