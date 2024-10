Kean collabora con Leao e stupisce: “A breve faremo un disco insieme”

Kean ha parlato del suo amore per la musica e della condivisione che ha di questa passione con Rafael Leao: i due attaccanti stanno lavorando a un disco insieme.

Moise Kean si prepara per tornare in campo e per dare il suo apporto alla Fiorentina, dopo il problema alla caviglia accusato contro il Lecce. Nel frattempo ha poi anche parlato delle sue passioni al di fuori del mondo calcio e di quanto sia vicino al mondo della musica, tanto che ha rivelato di essere attualmente al lavoro sull'incisione di un disco con Rafa Leao.

Kean e la passione per la musica: presto un disco insieme a Leao — Ai microfoni di 'Sportweek', Moise Kean ha parlato della sua passione per la musica dicendo: "Mi definiscono un 'trap boy'? Trap sta per trappola. È uno stile di musica rap che va molto di moda, è una musica particolare. Se ascolti una canzone trap, ti viene da restare dentro al beat, e quel beat ti fa restare in trappola. Mi piace essere descritto in questo modo".

E poi su Rafael Leao ha rivelato: "Stiamo lavorando a un disco insieme. Rafa è un amico, un ragazzo d’oro. L’ho conosciuto tanti anni fa giocando contro in nazionale e da lì abbiamo mantenuto un legame molto stretto. La connessione che ho con lui e con McKennie non ce l’ho con altri, nel calcio".

Sulla Fiorentina, l'attaccante ha invece detto: "All'inizio cercavo di più la giocata, mi piaceva prendere in giro l’avversario, ma crescendo ho studiato bene il mio ruolo, cosa che prima non facevo. Lo faccio ancora adesso, eh, però ho capito che devo anche correre, pressare, scattare, aiutare la squadra. Se voglio essere leader e avere una squadra che mi segue, in campo devo farmi il mazzo. Io e Palladino ci intendiamo bene. Mi ha aiutato molto, in campo e fuori. Lui è giovane, è stato attaccante, ha ben chiaro cosa chiedermi e cosa gli posso dare. Ha tanta ambizione e ama le sfide. E poi siamo una squadra giovane e piena di talento, faremo bene".