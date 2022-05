La cenerentola di Melbourne vince il derby e il titolo: battuta la capolista in finale

Anche Alino Diamanti campione d'Australia...

In Australia, il Western United ha battuto il Melbourne City 2-0 nel derby vincendo lo scudetto. Un club di tre anni, senza stadio e senza tifosi, ha battuto un'azienda da 5 miliardi di dollari, che ha il budget più grande del campionato.

Il Western United è stato proclamato campione della A-League 2021-22 dopo aver sconfitto il Melbourne City 0-2 in finale. Gli uomini di John Aloisi hanno battuto il leader della fase regolare e campione dell'ultima edizione dell'Australian League. Il Western United aveva raggiunto la sua prima finale di A-League dopo essere tornato sorprendentemente dalla semifinale contro il Melbourne Victory, una delle migliori squadre della stagione. E ha seguito la strada della sorpresa per proclamarsi campione della Australian League per la prima volta nella sua storia.