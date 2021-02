La festa derby viola le norme anti Covid: la Federcalcio multa il Borussia Dortmund

Piccola amarezza dopo il derby vinto sul campo dello Schalke: sanzione per i gialloneri a causa dei festeggiamenti sul pullman dopo la vittoria contro lo Schalke 04

Eccesso di euforia in casa Borussia Dortmund dopo la vittoria nel derby contro lo Schalke 04. Proprio per questo la DFL, la Lega tedesca, ha comminato una multa al club giallonero per aver infranto le norme anti Covid-19. Dopo la partita, i giocatori hanno festeggiato, con i tifosi al rientro in città, la vittoria sul pullman, senza indossare i dispositivi di protezione individuale, come documentato dalle fotografie e anche dai video, in particolare da una diretta di Mahmoud Dahoud sui social.