La fine di un incubo, arrestato lo stalker di Marialuisa Jacobelli

Marialuisa Jacobelli, 30 anni, giornalista sportiva e conduttrice su Dazn, ha denunciato il 17 giugno scorso il suo ex e presunto stalker Francesco Angelini, 52 anni, che è finito in carcere.

Il gip Livio Cristofano scrive nell’ordinanza che Angelini, nato in Francia e residente a Montecarlo "vanta" un precedente penale per lo stesso reato.

La conduttrice, che ha circa 1,7 milioni di follower su Instagram, dove già mesi fa raccontava di essere vittima di stalking e invitava tutti a denunciare, ha dovuto anche a cambiare casa e ha scelto per un periodo di non pubblicare più foto o video sul suo profilo "per paura – come ha messo a verbale – di essere localizzata".