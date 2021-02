La madre di Ronaldinho è morta a causa del coronavirus!

La leggenda del calcio brasiliano Ronaldinho ha perso sua madre Dona Miguelina a causa del coronavirus

Ronaldinho in lutto, era molto legato a sua mamma e con lei è sempre stato molto affettuoso. Proprio Dona Miguelina, la mamma del popolare calciatore ex Psg, Barcellona e Milan, è morta a causa del coronavirus. Era in cura da un po'. La donna aveva 71 anni e il suo nome per esteso era Miguelina Elói Assis dos Santos.