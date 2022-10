La maggiore novità in Qatar è…la “zona sbornia”!

Esattamente, ai prossimi mondiali in Qatar, negli stadi ci sarà una zona adibita al "recupero sbornia". Facciamo un passo indietro...

Inevitabilmente i mondiali in Qatar porteranno novità sul fronte sia calcistico che extra calcistico. Un paese musulmano dove la cultura non è esattamente quella occidentale, dovrà fare i conti anche con il nodoso problema dell’alcol.

A chiarire le nuove disposizioni ci ha pensato l’amministratore delegato del Mondiale, Nasser Al-Khater, in un intervista a Sky News.

Per l’eccezionale torneo, la vendita di alcolici sarà permessa negli impianti e fuori da essi, ma si sta pensando di riservare alcune locazioni negli stadi alle persone che alzeranno un po’ il gomito, per non creare problemi o quant’altro al resto dei supporters. Una scelta coraggiosa che porterà con se di sicuro altre grosse novità.