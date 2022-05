La MLS celebra il Pride Month: una maglia speciale nei pre-partita per tutte le franchigie

Per celebrare il Pride Month per i diritti Lgbt ecco la speciale collezione di Adidas…

In occasione delle celebrazioni per il Pride Month 2022 nel prossimo mese di giugno, la Major League Soccer (MLS) anche quest’anno ha voluto partecipare alla campagna di sensibilizzazione sull’argomento LGBTQIA+, con una speciale collezione di maglie firmata Adidas. Le nuove casacche saranno indossate da tutte le franchigie del massimo campionato calcistico statunitense nei pre-partita. “Pride”, questo il nome della speciale maglia, che riprende, non a caso, i colori dell’arcobaleno per sensibilizzare sulle problematiche e le questioni inerenti la comunità LGBTQIA+.