L’Atalanta e l’hombre vertical: Palomino, le controanalisi confermano “Nandrolone”

Tegola non da poco per l'Atalanta. Le controanalisi effettuate ieri a Roma nel laboratorio antidoping hanno confermato la positività per José Palomino. Il centrale argentino era risultato positivo al Clostebol Metabolita in un controllo a sorpresa di Nado Italia un mese fa.

Pochi giorni fa, in occasione dell'allenamento dell'Atalanta al Gewiss Stadium in vista del via al campionato, i tifosi bergamaschi avevano esposto uno striscione dedicato a José Luis Palomino, che nel frattempo era stato sospeso in via precauzionale in attesa proprio delle controanalisi di oggi: “Palomino hombre vertical”, la scritta, con tanti cori a sostegno del difensore argentino.