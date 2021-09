Lens-Lille, quanti divieti! La Prefettura di Pas-de-Calais “blinda” il derby del Nord

La prefettura ha adottato una serie di misure per vigilare sui tifosi prima del derby Lens-Lille.

Sabato 18 settembre alle 17, il Lens riceve il Lille allo Stade Bollaert-Delelis per la sesta giornata di Ligue 1. Per garantire il regolare svolgimento del derby del Nord della Francia e la sicurezza dei tifosi, la prefettura di Pas-de-Calais, in accordo con i dirigenti dei due club, ha adottato misure per supervisionare il movimento dei tifosi. Nessun assembramento negli arrondissement di Arras e Béthune questo venerdì. La nota ufficiale della prefettura recita: "Ai tifosi di Lille e Lens, è fatto divieto di recarsi nei distretti di Arras e Béthune da venerdì 17 settembre alle 17:00 fino a sabato 18 settembre alle 17:00, per non danneggiare la preparazione delle squadre". E infatti, come si può vedere nel video, i tifosi del Lens ci sono andati al derby training per incitare la squadra due giorni prima della grande sfida, ma lo hanno fatto di giovedì.