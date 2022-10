Libertadores, derby brasiliano in finale: una giornalista aggredita “in diretta”

La giornalista Vanesa Robles, stava parlando su TeleAmazonas della sicurezza nella finale di Copa Libertadores. E' stata aggredita da due individui giunti in motocicletta. Entrambe le persone sono fuggite quando si sono accorte che era in diretta.

Mentre la giornalista riferiva proprio sulla sicurezza che avrà l'evento, due individui si sono avvicinati in motocicletta per cercare di rapinarla in piena diretta. Nel video è possibile assistere a quanto la cronista ha detto loro: "Amico, siamo in diretta. Mi deruberai mentre siamo in diretta?". Rendendosi conto di ciò, i criminali si sono dati alla fuga.