L’incasso del derby di Dundee ai rifugiati ucraini: “Salviamo i bambini da criminali e pedofili”

Il Dundee United si è impegnato a sostenere un suo dipendente che sta aiutando i rifugiati ucraini.

La Dundee United Development Association (DUDA) normalmente fa donazioni alla United's Academy. Ma la raccolta di questo fine settimana andrà invece a sostenere Ricardo. Colin Stewart, presidente della DUDA, ha dichiarato: "Incoraggiamo tutti i sostenitori di entrambe le squadre della nostra città a sostenere questa iniziativa poiché questa è un'opportunità per fornire assistenza finanziaria per aiutare a sostenere i giovani ucraini che vivono in condizioni disperate e pericolose". Il Dundee United ha dichiarato che contribuirà con 5.000 sterline a una campagna di raccolta fondi che i colleghi di Ricardo hanno istituito a sostegno della sua missione e il presidente del club Mark Ogren ha impegnato personalmente 10.000 sterline in contanti. Parlando a Record, Ricardo, originario di Barcellona ha affermato di voler proteggere i bambini dal potenziale sfruttamento da parte di bande criminali che stanno sfruttando l'invasione russa per impegnarsi nella tratta di esseri umani: "Non ho alcun rapporto con l'Ucraina, ma il mio amico è sposato con una donna ucraina che è rimasta bloccata con i suoi due figli. Ho conosciuto alcuni ex militari che sono stati in grado di aiutare alcuni ucraini e in seguito ho deciso che volevo aiutare anche io a far uscire le persone. Sono andato con 70 kg di cappotti invernali, coperte e palloni del club. Ho distribuito cioccolatini ai bambini, 20 kg, finiti in 10 minuti. Voglio andare negli orfanotrofi e portare le donne e i bambini in un posto dove saranno al sicuro dalle persone cattive, dai trafficanti di esseri umani, dai pedofili".