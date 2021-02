L’infettivologo Bassetti: “Meglio stadi aperti in sicurezza che assembramenti a rischio focolaio”

Gli assembramenti che hanno preceduto il derby di Milano e la carica tifosi dell’Atalanta in vista della sfida contro il Real Madrid, hanno riproposto la questione stadi in tempo di Covid

“E’ la seconda volta in una settimana che vediamo assembramenti fuori da uno stadio. Purtroppo i continui divieti non aiutano, dopo un anno le persone sono esauste – ha detto l’infettivologo Matteo Bassetti ai microfoni dell’Adnkronos Salute -. Accade anche con i ristoranti, impedire alle persone una cena fuori non fa altro che spingerle a riunirsi in 20 a casa cosa ben peggiore. Lo stesso vale per gli stadi, un assembramento come quello visto ieri sera a Bergamo non possiamo escludere che porti ad un nuovo focolaio“.