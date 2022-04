Liverpool, schermi TV e soffitti dei bagni distrutti durante il Merseyside Derby

Liverpool ed Everton, entrambi i club stanno collaborando con la polizia per aiutare le indagini

La polizia del Merseyside ha confermato che gli agenti stavano collaborando con il Liverpool per ottenere filmati delle telecamere di sorveglianza per identificare i sospetti. Un portavoce dell'Everton ha fatto sapere di essere a conoscenza dell'incidente e avrebbe anche collaborato con il Liverpool e la polizia per aiutare le indagini. La polizia del Merseyside ha rilasciato ieri una dichiarazione in risposta a una serie di incidenti avvenuti domenica sera. Un portavoce ha dichiarato: "Capiamo che alcune persone siano arrabbiate e sconvolte per il comportamento di diversi gruppi di tifosi che hanno assistito al Merseyside Derby ad Anfield".