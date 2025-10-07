Problemi sia per il difensore centrale nato in Argentina che per la Federazione calcistica malese che invece, dovrà pagare un multa a causa di questa irregolarità.

Jacopo del Monaco 7 ottobre 2025 (modifica il 7 ottobre 2025 | 16:52)

A seguito di alcuni controlli, la FIFA ha deciso di sospendere per un anno Facundo Garces, calciatore che gioca nella Liga spagnola con il Deportivo Alavés. Per poter giocare nella Nazionale della Malesia, il difensore centrale ha dichiarato che un suo nonno fosse nato a Penang nel 1930. La Federazione calcistica malese, invece, dovrà pagare un multa a causa di quest'irregolarità.

Garces sospeso dalla FIFA per aver mentito sulle origini familiari — Diversi media della Malesia hanno riportato la notizia della possibile convocazione di Garces in Nazionale. Sembrava che il nonno del difensore centrale, Carlos Rogelio Fernández, fosse nato a Penang, stato delle Malesia occidentale, nel 1930. Il calciatore nato in Argentina nel 1999 ha presentato alla FIFA i documenti necessari per avere la possibilità di giocare con gli Harimau Malaya. Inizialmente, l'organo di governo presieduto da Gianni Infantino ha confermato tutta la documentazione. Così facendo, ha dato possibilità al difensore dell'Alavés di essere convocato dalla Malesia, giocando anche una partita nel mese di giugno contro il Vietnam. Tuttavia, alla FIFA sono arrivate delle segnalazioni riguardanti le richieste di alcuni calciatori, tra cui c'è anche quella presentata dal classe 1999.

Dopo alcune indagini, la FIFA ha scoperto che il nonno del calciatore in realtà è nato in Argentina, precisamente a Santa Fe, e che alle autorità malesi non sono mai arrivati documenti originali del certificato di nascita. Le copie prodotte non sono altro che documenti di provenienza spagnola, argentina e brasiliana e per questo motivo sono sorti dei dubbi durante il processo di verifica. In conclusione, l'organo di governo del calcio mondiale ha deciso di sospendere Garces, che ora si trova in Malesia, per un anno. A causa delle irregolarità riscontrate, la Federcalcio malese dovrà pagare una multa di circa 375.000 euro.