Tamponamento a quattro auto che ha destato preoccupazione ma che non ha causato nessun ferito grave: la polizia indaga sulle dinamiche

Samuele Amato Redattore 5 ottobre - 12:45

Attimi di apprensione per un incidente stradale che ha visto coinvolte quattro auto nei pressi della città di Leida in Olanda. Tra i conducenti c'è anche l'ex-Juventus, Eljero Elia, alla guida della sua vettura che ha riportato ingenti danni. Nessun ferito grave a seguito dell'incidente, ma la polizia indaga.

Elia, l'ex-Juventus spiega: "Ho cercato di frenare, ma ho sbandato" — Un incidente che avrebbe potuto avere un esito decisamente tragico. Il tamponamento tra le quattro vetture è stato molto violento, tanto da distruggere completamente l'auto da 270 mila sterline di Eljero Elia. L'ex-attaccante olandese, 38 anni, era alla guida della sua Lamborghini Urus quando è avvenuto il sinistro sulla autostrada A4 (che collega L'Aia ad Amsterdam), all'altezza della città di Leida.

Lo stesso giocatore, vecchia conoscenza della Serie A, quando ha vestito la maglia della Juventus per quattro partite nella stagione 2011-12, ha raccontato le dinamiche dell'incidente dal suo punto di vista. "Stavo guidando in un tratto che di solito è tranquillo a quell’ora. All’improvviso ho visto il traffico davanti a me frenare e fermarsi: ho cercato di frenare, ma ho sbandato", spiega Elia ai microfoni dell'emittente locale Omroep West.

L'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 21.45 di sabato 4 ottobre. Sia Elia che gli altri conducenti sono stati soccorsi e poi condotti in centrale dalla polizia olandese. Continua il 38enne ex-Juventus: "Ho spiegato loro cosa è successo e poi sono tornato a casa". Secondo i media locali, i conducenti di due delle altre auto coinvolte sono stati arrestati e sottoposti a test, mentre la polizia vuole accertare se l'alcol possa essere stato un fattore che ha contribuito all’incidente.

Oltre alla brevissima e poco appariscente esperienza italiana con i bianconeri di Antonio Conte (con cui vince lo Scudetto), Eljero Elia ha avuto più spazio in altre squadre europee. Tra queste il Feyenoord, con cui l'ala olandese vince un titolo di Eredivisie nella stagione 2016-17. Fortunata anche la sua esperienza al Basaksehir, vincendo il campionato turco nella stagione 2019-20. Conclude la sua carriera nel 2023 dopo una sola stagione nell'ADO Den Haag.