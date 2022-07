Mammadov come Kjaer: tragedia evitata ai preliminari di Conference League

I suoi compagni si accorgono subito che non riesce a respirare, e chiedono il supporto immediato dei sanitari; ma prima del loro arrivo il capitano Asif Mammadov decide d'intervenire, aprendo la mascella del compagno: una manovra che, sostenuta poi dall'azione medica, si rivela decisiva per salvare la vita al giocatore, evitando così un tragico epilogo, esattamente come avvenne durante la partita Danimarca-Finlandia di Euro 2021, quando il capitano danese difensore del Milan Simon Kjaer disostruì le vie respiratorie di Christian Eriksen, ordinando poi un quadrato di squadra intorno al compagno rianimato dai sanitari, e soccorrendo emotivamente perfino la moglie del trequartista allora dell'Inter. Oggi, il dramma sfiorato in Ungheria ha poi visto come lieto fine l'uscita in barella del giocatore che, dopo aver ripreso conoscenza, è stato trasferito in ospedale, dove è rimasto sotto osservazione ma fuori pericolo.