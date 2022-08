Manchester, tifosi United anti Glazer e tifosi Liverpool “a favore”: così va il derby inglese…

Il gruppo "The 1958" ha guidato la manifestazione verso Old Trafford. In migliaia hanno partecipato, uno striscione diceva: "Vogliamo riavere il nostro club"

Redazione DDD

Migliaia di tifosi del Manchester United hanno marciato su Old Trafford per protestare contro la famiglia Glazer prima della vittoria sui rivali del Liverpool. I sostenitori sono al limite del loro braccio di ferro con i controversi proprietari e il gruppo di recente formazione "The 1958" ha guidato l'ultima manifestazione contro gli americani prima del calcio d'inizio. I fan si sono riuniti al pub Tollgate, a circa mezzo miglio dallo stadio, per la manifestazione prevista prima della partita.

"United for $ale"

Era proprio questa la scritta di uno striscione teso davanti alla folla che si muoveva lentamente e rumorosamente verso Old Trafford, con più sostenitori che si univano lungo il percorso. Quello striscione portava anche l'immagine di Sir Jim Ratcliffe, il miliardario britannico che la scorsa settimana ha offerto ai tifosi una prospettiva in più, nel momento in cui ha espresso interesse ad acquistare il club.

Il messaggio su un'altra bandiera diceva: "Vogliamo riavere il nostro club", mentre i fumogeni riempivano l'aria e c'era un sacco di cori anti-Glazer. Una grande presenza di polizia ha monitorato l'evento, con la folla che ha raggiunto Old Trafford circa 30 minuti prima della partita.

Fino alla fine della marcia vicino alla statua della "Trinity" dello United fuori dallo stadio, dove si erano già radunati centinaia di fan, molti tifosi del Liverpool sono stati trattenuti in un parcheggio dalla polizia per evitare problemi. La manifestazione è stata in gran parte pacifica, anche se ci sono stati alcuni casi isolati di fumogeni lanciati oltre il muro che separava i manifestanti dai tifosi del Liverpool. I problemi sono stati rapidamente sedati dalla polizia ma, la protesta ha impiegato tanto tempo per essere risolta, al punto che i tifosi ospiti sono stati trattenuti fino all'inizio della partita.

Quei tifosi del Liverpool che si erano fatti strada presto, però, hanno cantato "Up the Glazers" e hanno tirato fuori centinaia di maschere di Avram Glazer, co-presidente esecutivo e direttore dello United.