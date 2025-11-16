Durante la sua carriera da allenatore, Sir Alex Ferguson ha scritto la storia del calcio soprattutto al Manchester United . Con la compagine inglese, l'ex tecnico ha vinto diversi titoli sia a livello nazionale che internazionale. Tuttavia, lo United attuale ha perso un po' d'importanza dopo l'addio del suo storico allenatore, anche se ultimamente ha ottenuto buoni risultati. In una recente intervista, infatti, il 41enne di Glasgow ha parlato del rendimento dei Red Devils e degli acquisti fatti in estate.

In una recente intervista rilasciata a Raceday RTV, Sir Alex Ferguson ha speso parole positive nei confronti della sua ex squadra, in particolar modo per l'attuale rendimento e gli acquisti fatti durante la sessione estiva del calciomercato. Le parole dello scozzese: "Stanno arrivando segnali positivi ed Amorim sta dando le giuste indicazioni. In particolar modo Lammens, il portiere, è stato eccezionale. Ha giocato solo tre o quattro partite e sembra in ottima forma. Naturalmente, anche Mbeumo e Cunha, i nuovi acquisti arrivati rispettivamente da Brentford e Wolverhampton, hanno portato qualità. Spero che Amorim possa avere successo perché allo United è fondamentale. Il miglioramento della squadra ha richiesto attesa e pazienza ed ora si stanno godendo il momento positivo".