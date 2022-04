Mare del Nord, Tweede Divisie: troppi incidenti ai derby, il sindaco “Adesso porte chiuse”

La polizia di Katwijk è alla ricerca di persone che hanno immagini o riconosciuto sospetti durante i disordini prima del derby calcistico tra Rijnburg Boys e Quick Boys martedì sera 19 aprile: feriti 11 bambini e 5 adulti.

Katwijk, mare del Nord, Olanda meridionale. Qui il tifo calcistico è caliente. Un gruppo di tifosi ha lanciato torce fiammeggianti e fuochi d'artificio sulla folla prima della partita tra Rijnburgse Boys e Quick Boys martedì 19 aprile. Il problema è che sabato 30 aprile c'è un altro derby, sempre in Tweede Divisie, la Serie C olandese, fra Katwijk e Quick Boys e a questo punto il sindaco di Katwijk ha deciso che per il resto della stagione e per le prossime due partite ci saranno le porte chiuse alle partite di VV Katwijk, Quick Boys e Rijnburgse Boys.